Погибшие под Северодвинском сотрудники ядерного центра представлены к госнаградам

ТАСС, 12 августа. Сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибшие в результате ЧП в Архангельской области, представлены к госнаградам. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с погибшими в Сарове, трансляцию которой вел ТРК "Канал-16".

"Они принимали на себя двойную ответственность: помимо разработки уникальных технологий, уникальных изделий, они брали на себя и физический риск проведения испытаний, в которых, к сожалению, сколько ни просчитывай заранее, сколько ни готовься, исключить риск на 100% невозможно никогда. Они как профессионалы это прекрасно знали, но брали на себя этот риск, понимая, что лучше них это не сделает никто. <…> Мы не можем их вернуть, но можем по праву ими гордиться как настоящими героями своей страны. Решением президента РФ они представлены к высоким государственным наградам", - сказал Кириенко.

В презультате инцидента под Северодвинском погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ.