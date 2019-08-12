Финское генконсульство в Петербурге пока не приняло решения о судьбе граффити на его стене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство Финляндии пока не определилось в отношении дальнейшей судьбы стрит-арта с изображением очереди, который несколько дней назад появился на стене в створе его ворот. Об этом ТАСС сообщила в понедельник координатор консульского учреждения по работе СМИ Элина Саарилахти.

"На прилегающей к Генеральному консульству Финляндии стене уже давно располагаются радующие глаз петербуржцев граффити. Тот факт что петербуржцы креативны - несомненен, но это изображение находится в створе ворот визового отдела генерального консульства, и вопрос все же касается недвижимости дипломатического представительства. В связи с чем мы были бы рады, если перед нанесением рисунка художник связался с нами. Судьба рисунка пока не определена", - сказала собеседница агентства.

На рисунке в фотографической манере запечатлены около двух десятков человек, которые стоят в ожидании.

Тема оформления финских виз и возросших очередей в финском визовом центре в Санкт-Петербурге появилась в фокусе внимания городской общественности на фоне сообщений об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с начала осени. 8 августа генеральное консульство Финляндии в Петербурге провело информационную встречу о нововведениях, в ходе которой были озвучены данные о двукратном увеличении числа заявителей, обратившихся в финский визовый центр в городе на прошедшей неделе, по сравнению с предшествующей.

"На данный момент Визовый центр в Петербурге перегружен", - отметили в генконсульстве, добавив, что это обстоятельство может отразиться на сроках оформления документов. "Если у заявителя нет острой необходимости получить визу именно сейчас, рекомендуем перенести подачу документов на более поздний срок. Если необходимо подать заявление на визу сейчас, рекомендуем записаться в Визовый центр во избежание траты времени в очереди, или запланировать посещение центра в первой половине дня, когда там меньше клиентов", - сказала собеседница агентства, напомнив позицию финской стороны о том, что "в оформлении визы не будет трудностей и после 1 сентября".