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Отмененный из-за технической проблемы рейс Ереван - Москва вылетел во Внуково

Boeing 737 вылетел в Россию с опозданием почти на 10 часов

ЕРЕВАН, 12 августа. /ТАСС/. Рейс Ереван - Москва авиакомпании Utair, который был отменен в понедельник утром из-за технической проблемы, обнаруженной на борту, вылетел в аэропорт Внуково с опозданием почти на 10 часов - в 17:02 по ереванскому времени (16:02 мск). Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе аэропорта Звартноц.

"Boeing 737 авиакомпании Utair, который должен был следовать из Еревана в аэропорт Внуково города Москвы рейсом UTA880 и был отменен из-за технических проблем, вылетел по запланированному маршруту в 17:02 по местному времени", - сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации страны, до выполнения рейса пассажиры были обеспечены гостиницей и питанием.

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