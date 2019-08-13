В Хабаровском крае сняли режим ЧС, введенный после пожара в лагере "Холдоми"

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Режим ЧС, веденный после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, в результате которого погибли дети, снят. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона.

7 августа администрация "Холдоми" обратилась с открытым письмом к губернатору края Сергею Фургалу с просьбой о снятии режима ЧС, из-за которого остановлена работа ООО "Экстрим-Сервис" (владельца комплекса и лагеря) и приостановлены все банковские и иные кассовые операции организации. В связи с чем, как сообщала администрация, нет возможности начать выплату компенсаций семьям. Кроме того, администрация заявила о массовых сокращениях своих сотрудников из-за этого.

Режим ЧС на территории комплекса "Холдоми" был введен 24 июля. По данным правительства края, это было сделано для того, чтобы приостановить деятельность "Экстрим Сервис", так как после трагедии руководство лагеря отказывалось закрывать смену и отправлять детей домой. Все дети были вывезены из лагеря только 25 июля, тогда как сам пожар произошел 23 июля.