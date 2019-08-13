Жителям Каменки разрешили вернуться в дома после серии взрывов на военном складе

КРАСНОЯРСК, 13 августа. /ТАСС/. Жителям села Каменки (Ачинский район, Красноярский край), где на прошлой неделе прошла серия взрывов на военном складе, разрешили вернуться в свои дома. Об этом ТАСС сообщил глава района Евгений Розанчугов.

Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе в поселке Каменка 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек. Новые взрывы на этом военном складе прогремели вечером 9 августа. Тогда из Каменки были эвакуированы 1,2 тыс. жителей.

"Режим ЧС не снят, но доступ жителям открыт", - сказал Розанчугов, добавив, что жители уже могут заселяться в свои дома. По его словам, такое решение было принято в 09:00 (05:00 мск).