Главред "Говорит Москва" назвал переименование Telegram-канала радиостанции воровством

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян назвал переход Telegram-канала станции в руки уволившихся журналистов и его переименование воровством. Об этом он сообщил во вторник ТАСС.

В Telegram-канале "Подъем" (бывший "Говорит Москва") ранее появилось объявление, что группа журналистов в качестве команды бывшего главного редактора Сергея Доренко, умершего в мае, запустила свой проект. По данным журналистов, канал больше не имеет отношения к радиостанции. "Подъем" сейчас насчитывает 49 тыс. подписчиков.

"Telegram-канал [назывался] "Говорит Москва", они его переименовали. На мой взгляд, это банальное воровство - рейдерский захват, по-другому не назовешь. Я руководствуюсь в своих оценках тем, что телеграм-каналом занимался весь коллектив "Говорит Москва" на протяжении многих лет - почти 60 человек. Все делали этот канал интересным для подписчиков. Сегодня ночью люди сделали то, что они сделали, - сказал он, отметив, что из всего коллектива станцию покинули пять журналистов, остальные, а это почти 60 человек, работают в штатном режиме. - Сказать, что все шокированы, ничего не сказать, мы потрясены".

Он пояснил, что для создания канала в мессенджере ранее была приобретена sim-карта на одного из бывших сотрудников станции, с ростом аудитории ее не переписали на юридическое лицо. Сотрудник, на имя которого была оформлена карта, по словам Бабаяна, был уволен Доренко в апреле 2019 года.

Бабаян добавил, что не будет обращаться с жалобами в судебные инстанции. "Мы запускаем свой канал с тем же самым названием - "Говорит Москва" - в самое ближайшее время, мы оповестим наших слушателей и читателей, мы будем работать над тем, чтобы делать наш канал таким же интересным и нужным для наших подписчиков", - добавил он.