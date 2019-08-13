СМИ: разоблачивший коррупционные схемы Порошенко американский бизнесмен прибыл на Украину

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, которому ранее запретили въезд на Украину, прилетел в страну. Об этом во вторник сообщили украинские СМИ.

"На Украину прибыл Сэм Кислин - американский миллиардер и заместитель бывшего мэра Нью-Йорка, а ныне личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани", - говорится в сообщении телеканала "112 Украина".

Ранее сообщалось, что Кислину запретили въезд на Украину за то, что он разоблачил коррупционные схемы экс-президента Петра Порошенко. Бизнесмен рассказал о коррупционной схеме, связанной с закупкой угля, которую, по его словам, в 2016 году "лично разработал и внедрил Порошенко". В видеообращении, размещенном на YouTube 24 марта, Кислин рассказал, что предложил изменить схему поставок угля на Украину, при которой цена этого вида топлива не превышала бы $50 за тонну, тогда как "Порошенко и его банда зарабатывали по $100 с каждой тонны и вывели в офшоры около $8 млрд".

"В схему обворовывания населения включены генпрокурор, руководитель Службы безопасности, глава Национального антикоррупционного бюро, руководство Совета национальной безопасности и обороны и министры правительства", - отметил бизнесмен. "Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем этой банды. Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств, американской финансовой помощи и кредитов. Я как свидетель давал показания по этому делу и знаю, что это серьезные обвинения. Очень скоро народ Украины скажет свое слово. Место Порошенко - в тюрьме", - подчеркнул Кислин, закончив свое обращение фразой о том, что "пора прекратить геноцид украинского народа".