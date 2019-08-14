Младенческая смертность в России снизилась на 7,8% в первом полугодии 2019 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Младенческая смертность в Российской Федерации с января по июнь 2019 года снизилась на 7,8% по сравнению с 2018 годом. По данным Росстата, опубликованным на сайте ведомства, за первое полугодие 2019 года умерли 3 тыс. 672 младенца (за аналогичный период 2018 года - 4 тыс. 244 младенца), за указанный период отмечалось 4,7 случая смерти на тысячу родившихся (в 2018 году - 5,1 случая).

Наибольшее снижение показателя зафиксировано в Северо-Кавказском (-17,1%), Центральном (-12,5%) и Южном (-11,1%) федеральных округах. Рост отмечен в Северо-Западном (+10,3%) и Дальневосточном (+12%) федеральных округах.

Регионами с наиболее высокой младенческой смертностью являются Чукотский автономный округ, Костромская область, Астраханская область. Самые низкие показатели выявлены в Брянской области и Калмыкии. В Ненецком автономном округе случаев младенческой смертности в 2019 году не зафиксировано.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщала, что младенческая смертность снизилась в первом квартале 2019 года на 15,7% - до исторического минимума 4,3 случая на 1 тыс. родившихся.