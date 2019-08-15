Морякам в Астрахани выплатили более 1 млн рублей долгов по зарплате

АСТРАХАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Экипажу теплохода "Бест-1", принадлежащему астраханскому судовладельцу, выплачена задолженность по заработной плате в общей сумме более 1 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Южной транспортной прокуратуры, опубликованном в четверг на официальном сайте ведомства.

В июле экипаж теплохода "Бест-1" обратился в прокуратуру с жалобой на несвоевременную выплату зарплаты в размере более 1 млн рублей. После проверки Астраханской транспортной прокуратурой генеральному директору компании "Бест Шиппинг" (Астрахань) было внесено представление, также были возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

"В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса РФ заработная плата семи работникам компании "Бест Шиппинг" за фактически отработанное время в мае-июне 2019 года выплачена не своевременно и не в полном объеме. Задолженность по заработной плате перед работниками общества составляла более 1 млн рублей. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, постановлением государственной инспекции труда по Астраханской области ООО проверки и генеральный директор привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 30 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно.

Согласно сайту компании, "Бест Шиппинг" была создана в 2015 году. Компания занимается транспортно-экспедиторской деятельностью промышленных и продовольственных товаров из стран Востока в РФ и страны Прибалтики.