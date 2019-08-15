Эксперт: свалка в озере Глушица рядом с Жуковским - застарелая проблема

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Привлекающая чаек незаконная свалка мусора в озере Глушица рядом с аэропортом Жуковский является застарелой проблемой. Об этом ТАСС заявил в четверг председатель комиссии по экологической безопасности Московского областного отделения Русского географического общества Антон Хлынов.

"Насколько я знаю, самая ближайшая свалка к аэропорту - это заваленное мусором озеро Глушица в пойме реки Москвы. Там когда-то выкопан был карьер, и прямо в этот обводненный карьер сваливали мусор. Там в воде плавают бытовые отходы. Возможно, что чайки могли быть оттуда. Вроде бы эту свалку хотели убрать, но до сих пор, наверное, не убрали", - сказал Хлынов.

По его словам, необходимо обследовать все прилегающие к аэропортам районы на предмет незаконных свалок и тщательно следить за тем, чтобы такие свалки не появлялись.

"В Московской области есть проблема, что неизвестно точное количество и местоположение незаконных свалок, нет полной картины накопленного ущерба. Такую инвентаризацию необходимо провести", - добавил эколог.