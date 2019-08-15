"Наш самолет упал, я жив". Рассказ мамы пассажира Airbus A321

"Мама, наш самолет упал, я жив", — такими словами в 6:25 утра Наталью Жабицкую разбудил ее сын Илья. А потом стал объяснять, что звонит с чужого телефона, потому что свой потерял при ударе. "Я поняла, что у него адреналин, потому что он в жизни столько не говорил, — смеется Наталья. – И поняла, что раз он говорит об этом, значит, остальные тоже живы".

Илье 14 лет, он летел в Симферополь в составе небольшой группы ребят с сопровождающими взрослыми. Когда самолет стал падать, Илья увидел, как мужчина рядом с ним сгруппировался. Он сделал то же самое и потуже затянул ремень. Потом понял, что надо быстро выйти из самолета, чтобы не попасть в толкучку, и успел сделать это одним из первых. Мальчик ударился спиной, она болит при наклоне. "Его осмотрел врач, понятно, что ничего критического нет, — говорит Наталья. – Но какая-то микротравма быть очень даже может".

Сейчас Илья с остальными ребятами из группы находится в аэропорту, — ждет, когда он сможет получить ручную кладь. В Крым они, скорее всего, поедут поездом. "Он сказал: "Мама, я теперь, наверное, никогда не буду летать", — рассказывает Наталья. – И тема, с которой придется работать, не знаю, сколько и как". Так отреагировали все дети из группы, и некоторые вообще говорят: "Ничего не надо, спасибо, наездились".

"Когда я понял, что мы падаем, решил, что мы умрем, и расплакался", — сказал Илья маме. Он родился в сентябре, и 15 августа для Натальи теперь будет вторым днем рождения сына. "Когда у нас профессионально работают пилоты и несмотря на все проблемы с техникой люди остаются живы – это самое главное", — говорит она.

Бэлла Волкова, Константин Крашенинников