"Столкновения птиц с самолетами были, есть и будут". Эксперты — о посадке Airbus A321

Опрошенные ТАСС эксперты отметили, что не обладают полной информацией о ситуации, поэтому оценивать произошедшее пока сложно. О действиях экипажа Председатель комиссии по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов: Исходя из той информации, которой я располагаю на сию минуту, экипаж сработал высокопрофессионально и по сути дела совершил чудо. Иначе не объяснишь. Очень грамотно действовал. Первое: принял решение не ждать, пока двигатель глючащий откажет, и самолет мгновенно упадет, как камень, потеряв скорость, а посадить самолет. А потом усилил решение тем, что стал сажать без выпуска шасси, "на брюхо". В этом глубокий профессиональный смысл. Все регулирующие документы — международные и отечественные — рекомендуют в случае посадки такого тяжелого самолета вне аэродрома производить эти посадки без выпуска шасси, на голое брюхо. Потому что это уменьшает разрушение деталей самолета и конструкции в целом. А раз нет больших разрушений — не разрушаются топливные баки, не вытекает из них топливо, то и не возникает пожар. А в замкнутом пространстве самолета пожар — это страшное дело, события в Шереметьево это доказали недавно. Вот он мягко его посадил, организовал эвакуацию пассажиров (с детьми, а это тоже непростое дело) надувным трапом. И все остались живы, самолет не загорелся. Все это результат того, что командир корабля в ручном режиме, подчеркиваю, смог посадить самолет и сохранить жизни людей. Оценки сможет расставить только комиссия, которая будет знать конкретные действия, конкретные факты и результат расшифровки "черных ящиков". Это уже пойдет конкретика, а я опираюсь только на те факты, которыми располагаю. А когда будут новые факты, может быть, мы это с вами пересмотрим. Региональный представитель IATA (Международная Ассоциация Воздушного Транспорта) в России и СНГ Дмитрий Шамраев: Насколько я понимаю, удалось избежать человеческих жертв — как минимум, это уже положительный результат работы экипажа. Все остальное будут выяснять… Техника пострадала, это действительно нештатная ситуация. Мы надеемся, что с людьми будет в конечном итоге все в порядке. Нужно проанализировать большое количество информации, очень много факторов, очень много расчетов. Сначала нужно набрать факты: действия экипажа, какие-то сопутствующие факторы… Загрузка была полная, на взлете всегда это дополнительные риски и угрозы. Главное, что, по крайней мере, удалось избежать самых серьезных последствий. Де-факто мы с вами можем сказать: это действительно удивительно — посадить на поле полный самолет и избежать жертв. Конечно, это говорит о том, что самолет в порядке. Как всегда, в авиации [играет роль] стечение многих факторов — действия пилотов, техника, может быть благоприятные погодные условия. Слава богу, все более-менее обошлось.

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Обозреватель Flight International Владимир Карнозов: Мы знаем, что, по крайней мере, никто не погиб. Несколько человек получили травмы разные. Самолет сел. Но вопросы остаются… В истории авиации были случаи, когда гражданские самолеты садились с двумя отказавшими двигателями, и они садились на аэродроме, а не в чистом поле. Но мы же не знаем реальной ситуации, как она развивалась по секундам. И пока говорить, что они герои и их надо к чему-то представлять, я лично пока не вижу таких оснований. Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий: Я оценил бы [работу экипажа] на пятерку с плюсом. У экипажа возникла проблема сразу после взлета, отказ двигателей. Если летчик хотя бы на секунду задержит этот самолет на этом углу (углу взлета — прим. ред), через вторую-третью секунду он потеряет скорость и управление самолетом. Поэтому в данной ситуации нужно очень быстро и плавно перенести самолет на снижение и сохранить эту скорость. А дальше — принять решение, куда садиться. Даже в старых учебниках писали, что после отказа двигателей нужна посадка перед собой, избегая лобовых ударов. У командира была заложена эта программа в голове. Действия бортпроводников также были профессиональны и оперативно справились с эвакуацией людей по трапам. Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: Остановка двигателя на взлете, вне зависимости от конкретной причины, это очень опасно, это самый сложный этап полета, когда все опирается именно на двигатели. Самолет только взлетает, он набирает скорость, и, если отказывает двигатель, даже один двигатель — это уже плохо, если два — совсем плохо. У самолета нет ни высоты для маневрирования, ни скорости для того, чтобы планировать, развернуться и сесть на аэродроме. Поэтому все, что остается в этой ситуации — это попытаться его посадить там, где придется. То, что это так благополучно для пассажиров закончилось — это большое везение и прекрасная работа экипажа. О птицах Смирнов: Столкновения птиц с самолетами были, есть и будут. Такова природа птиц и природа самолетов. Потому что птицами руководит свой штаб, а самолетами – свой, и между ними нет никакой связи, между этими штабами. Если вы поможете установить связь между ними — это будет прорыв.

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Шамраев: Статистика [по инцидентам с птицами] существенная. Последствий таких инцидентов может быть и немного — наверняка на вашей памяти нет [авиаинцидентов], которые происходили бы после [попадания птицы в двигатель]. Но это серьезный риск и им надо заниматься. Авиации удается избежать последствий таких рисков. Либо техника срабатывает, либо действия пилотов помогают исправить эту ситуацию. Но это угроза, если двигатель в результате [попадания птицы] не способен работать. Хочу подчеркнуть, что авиация — в общем, то один из самых безопасных видов транспорта по всем параметрам. Может быть, стоит дальше совершенствовать уровень безопасности полетов, но это не причина для того, чтобы больше не летать. Карнозов: Попадание птиц [в двигатель самолета] — достаточно распространенная ситуация. Но птицы бывают разные, как и молнии: если попал воробей или колибри — одно дело, а если утка или стая птиц — это разные ситуации по тяжести. Известны случаи, когда попадание [птиц в двигатель] только потом по косвенным признакам определяется, так как двигатель продолжает работать. Отказ сразу двух двигателей из-за попадания птиц — случай очень редкий. Обычно один двигатель выходит из строя. Ситуация в общем неприятная, но на тренажерах ее постоянно отрабатывают, и это самая частая из отрабатываемых ситуаций. Летчики многократно сажают самолет с одним двигателем. Чтобы два двигателя — [такое происходит] крайне редко, раз в пять—десять лет. Более того, это сложная ситуация для этой модели, потому что там электронная система управления, а электричество генерируется двигателем. И, соответственно, когда оба двигателя выходят из строя <…> самолет де-факто сохраняет управляемость очень короткое время. Это недостаток самолетов Airbus A320 и других современных моделей из-за того, что там много электроники. У экипажа остается очень короткое время на приятие решения. О двигателях Смирнов: Двигателестроители работают над тем, чтобы так направлять струи входящего воздуха, чтобы птица не попадала на лопатки компрессора. И это удается частично, но до конца никогда не удастся. Потому что как закроешь входное отверстие?