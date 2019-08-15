"Уральские авиалинии" выделили 186 мест для пассажиров аварийно севшего А321

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" распределила пассажиров самолета А321, совершившего аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье, на свободные места ближайших рейсов до Симферополя, который был изначальным пунктом прилета. Для них также выделен дополнительный борт, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика в четверг.