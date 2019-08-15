"Уральские авиалинии" выделили 186 мест для пассажиров аварийно севшего А321

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" распределила пассажиров самолета А321, совершившего аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье, на свободные места ближайших рейсов до Симферополя, который был изначальным пунктом прилета. Для них также выделен дополнительный борт, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика в четверг.
"Пассажиры будут отправлены в Симферополь тремя рейсами: Жуковский - Симферополь У6-230 (7 мест), Домодедово - Симферополь У6-35 (17 мест) и специальный дополнительный рейс Домодедово - Симферополь У6-9105 (свободных 162 кресла)", - сообщили в пресс-службе.
Согласно данным онлайн-табло, рейс У6-230 прибудет в Симферополь в 21:25, рейс У6-35 - в 20:30, рейс У6-9105 - в 22:50. Часть пассажиров самолета А321 отказалась от полета.