Второй самолет с пассажирами аварийно севшего А321 вылетел в Симферополь

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Еще почти 60 пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья в четверг утром, вылетели в Симферополь. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Самолет рейсом 9105 из аэропорта Домодедово вылетел в Симферополь в 20:25. На нем находятся 58 пассажиров с аварийно севшего самолета", - сказал собеседник агентства.

Ранее из аэропорта Жуковский в Симферополь вылетела самолетом "Уральских авиалиний" первая группа пассажиров из семи человек. По словам собеседника, еще 88 пассажиров лететь отказались, 65 пока никакого решения не приняли.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 75 человек, один пострадавший госпитализирован.