Еще около 60 пассажиров аварийно севшего в Подмосковье А321 прибыли в Симферополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Еще около 60 пассажиров из аварийно севшего в Подмосковье самолета прибыли вечером в четверг в аэропорт Симферополя.

В результате ЧП никто не погиб

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе крымского аэропорта.

"Самолет "Уральских авиалиний" совершил посадку в аэропорту Симферополя", - сказали в аэропорту.

Ранее ТАСС сообщал, что рейсом 9105 из аэропорта Домодедово в Симферополь вылетели 58 пассажиров из аварийно севшего самолета. Семь человек прибыли ранее, еще 88 пассажиров лететь отказались, 65 пока никакого решения не приняли.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, из которых 19 - дети.