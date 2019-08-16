Теперь не страшно. В Крым прилетела треть пассажиров аварийно севшего под Москвой самолета

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /Корр. ТАСС Владимир Бондаренко/. Примерно треть пассажиров аварийно севшего в Подмосковье Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсами из Жуковского и Домодедово была доставлена в аэропорт Симферополя. В зале прилета они рассказали корреспонденту ТАСС, как пережили "второе рождение", почему не отложили поездку. Всего поздним вечером в четверг в Крым прибыли более 60 человек, еще 88 пассажиров лететь после случившегося отказались, 65 пока никакого решения не приняли. Первый долетевший Новый симферопольский аэропорт принимает за вечер несколько десятков рейсов со всей страны. Пассажиры привыкли не обращать внимания на то, что происходит в воздушной гавани. Но теперь к прибывающим приковано пристальное внимание, в ряд выстроилось с десяток телеоператоров, снуют фотографы.

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"Не успели испугаться. И потом уже нечего было пугаться, уже на земле были", - рассказывает Степан Акопян, в Москву отправившийся в однодневную командировку. По словам крымчанина, он одним из первых выбрался из самолета после падения и помогал эвакуироваться другим пассажирам. Самолет, по его рассказам, остановился всего в сотне метров от автомобильной дороги, а экипаж воздушного судна достоин того, чтобы стать героем фильма. "Есть у нас герои, которые могут в такой ситуации не растеряться, посадить самолет в нужное место. Это все благодаря этому молодому человеку, двум молодым ребятам (пилотам - прим. ТАСС) спаслись", - считает он. В терминале продолжают появляться другие пассажиры. Маргарита Филиппова, летевшая в Симферополь на встречу с бизнес-партнерами, рассказывает: "Мы спустились по трапу и отбежали как можно дальше от самолета, на кукурузном поле был овраг". "И люди бежали в панике", - поделилась пассажирка и добавила, что многие падали, поднимались и продолжали бежать. Кто-то двигался в лес, кто-то к дороге, куда уже направлялись пожарные расчеты и машины скорой помощи. Вновь в небе Муж и сын Елены Богатеевой прибыли в Крым раньше на несколько дней. Москвичка спешила к ним, и потому решила лететь в Симферополь одним из первых рейсов, на котором авиакомпания выделила места после происшествия. Елена соглашается с журналистами, что пережила второе рождение.

"Огромное спасибо пилотам, которые сегодня подарили нам второй день рождения. И второй команде, которая сегодня нас очень плавно и нежно привезла. Доставила до места назначения", - добавила Маргарита Филиппова. Около 21:00 мск из зоны выдачи багажа в зал прилета выходит студентка Полина Кириченко. Девушка несколько раз повторяет, что выбора, лететь или нет, у нее не было, ведь она живет в Крыму. Она везет с собой большую узкую коробку, которую спасла из самолета. В ней находятся эскизы татуировок. Студентка вспоминает, что мужчина, сидевший возле нее, перед жесткой посадкой "в последнюю секунду успел пристегнуться". В зале прилета к девушке подходит женщина, и, не скрывая слез, обнимает ее. "Я ничего не знала. Я поняла только сейчас. Когда она прилетела, я поняла, что она с этого рейса", - говорит тетя Полины Ирина Кириченко. Племянница, по ее словам, не рассказала о происшествии по телефону, чтобы не пугать родных. Не отдых, а реабилитация Ближе к полуночи в терминал из багажной зоны начинают выходить уже десятки пассажиров утреннего рейса из Жуковского. Прибыл специально выделенный для их доставки в Симферополь борт.