Трамп заявил, что побил рекорд Элтона Джона по числу зрителей на встрече в Нью-Гэмпшире

ТАСС, 16 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что его выступление в рамках президентской кампании 2020 года в штате Нью-Гэмпшир перед избирателями стало рекордным по числу зрителей, что позволило ему обогнать предыдущего рекордсмена, британского певца и композитора Элтона Джона.

У Трампа рекордный рейтинг. Второй срок уже в кармане?

"Великолепные новости! - написал американский лидер в ночь на пятницу на своей странице в Twitter. - Сегодня вечером [15 августа] мы побили беспрецедентный рекорд по посещаемости, установленный ранее во время [концерта] Элтона Джона на стадионе SNHU Arena в Манчестере в Нью-Гэмпшире".

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года.

Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).