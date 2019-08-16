"Уральские авиалинии" назвали причину отмены рейсов Москва - Новосибирск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" по направлениям Москва - Новосибирск и обратно были отменены из-за аварийной посадки Airbus A321 в Подмосковье, произошедшей утром 15 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

Ранее появилась информация об отмене регулярного рейса U6 100 из Домодедово, запланированного на 22:25 мск 15 августа, и рейса U6 99 из Новосибирска, назначенного на 08:00 по местному времени 16 августа (04:00 мск).

"Рейсы из Домодедово в Толмачево авиакомпании "Уральские авиалинии", которые были запланированы на вечер четверга и утро пятницы, переданы авиакомпании "ИрАэро". Решение было принято в связи с нехваткой самолетов в компании "Уральские авиалинии" после вчерашней аварии в Подмосковье", - сказали в авиакомпании.

По данным пресс-службы, авиакомпания максимально задействует резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полетов.