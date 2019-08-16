МИРЭА: приказ Минобрнауки поможет сформировать общие подходы к международной деятельности

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Приказ Минобрнауки РФ, вводящий новые требования к международному сотрудничеству российских ученых, позволит выработать принципиально новый системный подход к безопасности и сохранности интеллектуальной собственности, а также общие подходы и нормы поведения при проведении мероприятий с участием иностранных ученых. Такое мнение высказал ректор МИРЭА - Российского технологического университета Станислав Кудж.

"Приказ Минобрнауки направлен на выработку принципиально нового системного подхода к безопасности и сохранности интеллектуальной собственности российских умов. Речь идет об усилении нашей общей организованности и согласованности действий. По моему мнению, эти рекомендации составлены, прежде всего, для учета показателей динамики развития международных связей, в том числе, в рамках реализации нацпроекта "Наука". Приказ никоим образом не ограничивает контакты с иностранными учеными. И, конечно же, этот внутренний документ не должен быть поводом для политических спекуляций и громких заявлений", - сказал ТАСС ректор.

Он уточнил, что МИРЭА входит в ряд международных ассоциаций и объединений, в частности, является членом Ассоциации технических университетов Европы (TIME), Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК), Европейской ассоциации менеджеров и администраторов в области научных исследований (EARMA), Международной ассоциации университетов (IAU) и Университетской Лиги Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом важнейшей составляющей стратегии развития МИРЭА является международное научно-образовательное сотрудничество.

"Мы предоставляем возможность студентам, аспирантам и молодым ученым получить образование или пройти стажировку за рубежом путем участия в различных образовательных или научно-исследовательских программах. Количество наших зарубежных вузов-партнеров и перечень программ постоянно расширяются, что позволяет повышать качество образования и служит улучшению взаимопонимания между различными народами и культурами, а также способствует воспитанию нового поколения, прекрасно подготовленного к жизни и работе в международном сообществе", - пояснил Кудж.

По его словам, появление приказа Минобрнауки вызвано необходимостью регламентировать контакты с иностранными организациями, установить общие подходы и нормы поведения при проведении мероприятий с иностранным участием. "Стремление к принятию единого регламента не может, по нашему мнению, расцениваться в качестве препятствия к международному сотрудничеству", - считает ректор МИРЭА.

О приказе Минобрнауки

Согласно приказу Минобрнауки РФ "Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки", в частности, вводятся требования о том, что руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав в том числе всех российских участников встречи.

Кроме того, использование телефонов, компьютеров, фотоаппаратов и другой техники иностранными учеными теперь также разрешается только в случаях, "предусмотренных международными договорами РФ".

Глава Минобрнауки Михаил Котюков 14 августа сообщил, что подготовленный министерством документ ставит своей целью систематизацию работы по международным проектам. В пресс-службе министерства пояснили, что приказ носит рекомендательный характер и соответствует мировым практикам.