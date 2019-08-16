Решение о буксировке лайнера "Уральских авиалиний" в аэропорт Жуковский еще не принято

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Решение относительно буксировки самолета "Уральских авиалиний", который в четверг утром совершил аварийную посадку на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский, пока не принято. Экспертам еще предстоит уточнить, подлежит ли лайнер ремонту, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель гендиректора управляющей компании аэропорта "Рампорт аэро" Евгений Солодилин.

"Думаем, что в течение трех-четырех дней будет принято решение, какие дальше действия будут производиться с самолетом. Потому что необходимо сейчас, чтобы следственные группы закончили все необходимые мероприятия, и в последующем будет приниматься решение: или его будут каким-то образом перетаскивать сюда, на территорию аэродрома, или разбирать на месте. Решение на сегодняшний момент пока не принято", - сказал он.

"Как раз сейчас определяется, все-таки он будет годен или не годен (для ремонта - прим. ТАСС)", - уточнил Солодилин. По его словам, воздушное судно обследуют, также ожидается прибытие экспертов Airbus, "Уральских авиалиний", лизингодателей.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 75 человек, один пострадавший госпитализирован.