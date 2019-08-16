Офис Зеленского украсили картины с изображением шаурмы и пингвинов в Раде

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский для украшения своего офиса выбрал работы современных украинских художников. О том, какие произведения привлекли внимание главы государства, рассказала первый заместитель директора Музея истории Киева Татьяна Костенко.
"Стены украшают работы современных украинских художников, которые гарант выбрал лично из коллекции музея для представления их в офисе президента", - написала она в Facebook, опубликовав фотографии произведений. Судя по ним, большинство изображений носят символический или сатирический характер. Так, на одной из работ депутаты в зале заседаний Верховной рады изображены в виде пингвинов, на другой - дама с воздушными шарами, на третьей - обнаженная в подземном переходе... И, наконец, - киоск с шаурмой, которая с начала президентства Зеленского стала своеобразным символом его демократизма.
Ранее в интернете распространилось фото президента с надкусанной шаурмой, которое он сам выложил и сопроводил советом чиновникам почаще покупать на улице такую еду, чтобы не "забронзоветь" и не отрываться от людей.
По словам заместителя директора музея истории Киева, теперь поднимать настроение руководству страны и помогать "не забронзоветь" будут работы молодых художников Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам и других.