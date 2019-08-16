Офис Зеленского украсили картины с изображением шаурмы и пингвинов в Раде

"Стены украшают работы современных украинских художников, которые гарант выбрал лично из коллекции музея для представления их в офисе президента", - написала она в Facebook, опубликовав фотографии произведений. Судя по ним, большинство изображений носят символический или сатирический характер. Так, на одной из работ депутаты в зале заседаний Верховной рады изображены в виде пингвинов, на другой - дама с воздушными шарами, на третьей - обнаженная в подземном переходе... И, наконец, - киоск с шаурмой, которая с начала президентства Зеленского стала своеобразным символом его демократизма.

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский для украшения своего офиса выбрал работы современных украинских художников. О том, какие произведения привлекли внимание главы государства, рассказала первый заместитель директора Музея истории Киева Татьяна Костенко.

Ранее в интернете распространилось фото президента с надкусанной шаурмой, которое он сам выложил и сопроводил советом чиновникам почаще покупать на улице такую еду, чтобы не "забронзоветь" и не отрываться от людей.

По словам заместителя директора музея истории Киева, теперь поднимать настроение руководству страны и помогать "не забронзоветь" будут работы молодых художников Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам и других.