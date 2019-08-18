Опрос: 52% американцев недовольны мерами, принятыми Трампом после трагедий со стрельбой

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Многие американцы негативно оценивают шаги, сделанные президентом США Дональдом Трампом в связи с последними случаями расстрела людей в общественных местах в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 10 по 14 августа по заказу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal .

Согласно приведенным данным, 52% участников исследования сказали, что не одобряют те меры, которые Трамп принял в связи со стрельбой в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо) ранее в этом месяце. Суммарно там были убиты свыше 30 человек. Положительно оценили действия американского лидера 36%. Не дали ответа 12%.

Участников исследования также спросили, в какой степени их беспокоит возможность того, что кто-то из "белых националистов" в США вновь откроет огонь по людям в общественном месте. 68% опрошенных заявили, что глубоко или в некоторой степени озабочены этим. 30% сообщили, что серьезного беспокойства это у них не вызывает. 2% не определились с ответом.

Вместе с тем 45% респондентов выразили опасения относительно того, что власти США в свете трагедий могут "зайти слишком далеко в ограничении прав граждан" на владение огнестрельным оружием. 50% озабочены тем, что в Вашингтоне могут не принять необходимых мер с целью регулирования в этой сфере. Остальные выбрали оба варианта или не дали ответа.

Опрос проведен среди примерно 1 тыс. респондентов по всей стране. Вопросы им задавали по телефону.