Пентагон принес соболезнования в связи с гибелью специалистов РФ во время ЧП в Нёноксе

"Прежде всего мы приносим глубочайшие соболезнования семьям тех, кто потерял близких в результате этого недавнего взрыва. Это, безусловно, трагедия", - заявила в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник ВВС США Карла Глисон. Она отметила, что комментариев по поводу произошедшего Пентагон не дает.

ЧП на военном полигоне в Нёноксе произошло 8 августа. В ночь на 10 августа Росатом уточнил, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников госкорпорации, трое были госпитализированы. По словам источника в Минобороны России, "по стечению обстоятельств в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки".

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших и пострадавших орденами Мужества.