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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Пентагон принес соболезнования в связи с гибелью специалистов РФ во время ЧП в Нёноксе

Министерство обороны США при этом не стало комментировать инцидент

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США выразило соболезнования родным и близким специалистов, погибших на ракетном полигоне ВМФ России под Северодвинском в Архангельской области.

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"Прежде всего мы приносим глубочайшие соболезнования семьям тех, кто потерял близких в результате этого недавнего взрыва. Это, безусловно, трагедия", - заявила в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник ВВС США Карла Глисон. Она отметила, что комментариев по поводу произошедшего Пентагон не дает.

ЧП на военном полигоне в Нёноксе произошло 8 августа. В ночь на 10 августа Росатом уточнил, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников госкорпорации, трое были госпитализированы. По словам источника в Минобороны России, "по стечению обстоятельств в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки".

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших и пострадавших орденами Мужества.

Теги
СШАРоссияПожар на территории воинской части в Северодвинске
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