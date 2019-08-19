В ООН назвали 2018 год худшим по насилию против гуманитарных работников за пять лет

ТАСС, 19 августа. Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер сообщила, что 2018 год был худшим по показателям насильственных действий в отношении гуманитарных работников за пять лет.

"Прошлый год был худшим по вопросу насилия в отношении гуманитарных работников за пять лет и вторым за всю историю наблюдений", - сказала она в понедельник на брифинге, который транслировался на сайте ООН.

Приводя статистику по насильственным действиям против работников, оказывающих гуманитарную помощь, Мюллер отметила, что с 2003 года по настоящее время пострадали более 4508 человек. "В 2018 году в 35 странах, затронутых кризисом, насчитывалось 405 жертв, из которых 131 убиты, 144 ранены и 130 похищены, - уточнила она. - В 2019 году, к настоящему времени, до 156 сотрудников гуманитарных организаций подверглись нападению, в результате чего 57 человек были убиты, 59 ранены и 40 похищены".

Помощник генсека пояснила, что, несмотря на риски, более 500 тыс. профессиональных гуманитарных работников трудятся с целью защиты жизней десятков миллионов уязвимых людей.

19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day), учрежденный Генассамблеей ООН 11 декабря 2008 г. (резолюция 63/139). Он призван повысить информированность людей о необходимости гуманитарной помощи, отдать дань уважения сотрудникам различных гуманитарных миссий, в т. ч. погибшим при исполнении долга. Дата 19 августа выбрана в связи с тем, что в этот день в 2003 году в результате теракта в Багдаде погибли 22 сотрудника миссии ООН, в т. ч. спецпредставитель генсекретаря ООН в Багдаде Сержиу Виейра ди Меллу.

Деятельность всех органов ООН в области оказания гуманитарной помощи курирует Управление по координации гуманитарных вопросов. Согласно данным управления, в 2018 году в гуманитарной помощи нуждались 133 млн человек в 41 стране, в частности жители Центрально-Африканской Республики, Судана, стран бассейна озера Чад, Сирии, Йемена, Ирака, Афганистана. В 2019 году это число оценивается в 131,7 млн человек, а сумма, которую необходимо собрать, - в $21,9 млрд. В 2019 году Всемирный день посвящен женщинам, занимающимся оказанием гуманитарной помощи в районах, охваченных кризисами и конфликтами.