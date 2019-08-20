Назарбаев опубликовал клип на песню собственного сочинения

НУР-СУЛТАН, 20 августа. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения. Ролик размещен во вторник на его странице в Instagram.

На записи Назарбаев гуляет в предгорьях и напевает песню о своей родине. По данным агентства Казинформ, автором слов является сам Назарбаев, музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев. За кадром эту же песню исполняют профессиональные артисты.