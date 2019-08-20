Назарбаев опубликовал клип на песню собственного сочинения

НУР-СУЛТАН, 20 августа. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения. Ролик размещен во вторник на его странице в Instagram.
На записи Назарбаев гуляет в предгорьях и напевает песню о своей родине. По данным агентства Казинформ, автором слов является сам Назарбаев, музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев. За кадром эту же песню исполняют профессиональные артисты.
"Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни", - написал первый президент Казахстана в примечании к видео.
Назарбаев, бессменно руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом 78-летний Назарбаев сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), члена Конституционного совета, а в мае он был наделен статусом почетного сенатора.