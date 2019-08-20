Госпитализированную после жесткой посадки самолета в Подмосковье выписали из больницы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Единственный госпитализированный после жесткой посадки пассажирского авиалайнера Airbus A321 "Уральских авиалиний" на кукурузное поле в Раменском районе Московской области выписан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья во вторник.

"Выписана под наблюдение врача по месту жительства", - сказал собеседник агентства.

15 августа самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский.

По данным перевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 75 человек, один из них был госпитализирован.