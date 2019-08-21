Пермские власти помогут получить гражданство РФ узбекскому боксеру, спасавшему людей в ДТП

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края помогут получить российское гражданство 20-летнему гражданину Узбекистана, боксеру Данилу Юлдашеву, который помогал пострадавшим в ДТП с автобусом в Перми 17 августа. Об этом сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Краевые власти поспособствуют в получении Данилом Юлдашевым российского гражданства. Он начал готовить пакет документов для получения гражданства по госпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом", еще до конца 2019 года Данил Юлдашев сможет стать гражданином РФ", - говорится в сообщении.

По данным правительства Пермского края, 20-летний Юлдашев родился в Ташкенте и является гражданином Узбекистана, но уже семь лет живет в Перми, где окончил среднюю школу и техникум. Сейчас молодой человек проживает в регионе с бабушкой на основании трудового патента, который продлевает раз в год.

В день аварии Юлдашев ехал на тренировку, он одним из первых стал оказывать помощь пострадавшим: выломал заднюю дверь автобуса, выносил людей, помогал раненым, останавливал машины, чтобы те доставили пассажиров в больницу. В среду на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников наградил Юлдашева благодарственным письмом и подарил ему боксерские перчатки.

В результате аварии, которая произошла в Орджоникидзевском районе Перми погиб один человек, госпитализированы 34, в том числе 10 детей. По данным администрации Перми, предварительная причина ДТП - техническая неисправность автобуса.