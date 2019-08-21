Эксперт: аварийная посадка А321 может привести к ужесточению норм для двигателей

УФА, 21 августа. /ТАСС/. Остановка двигателей из-за попадания птиц самолета Airbus А321, совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья, может привести к ужесточению требований к двигателям.

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

Об этом в среду сообщил ТАСС управляющий директор - генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев в кулуарах XII всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики в Уфе, который проходит 19-24 августа.

"Если это все правда [попадание птиц в двигатель], очень может быть, что это закончится очередным ужесточением норм для проведения испытаний двигателя. Но пока нужно подождать официальных результатов расследования инцидента", - сказал он.

На данный момент при испытании больших двигателей российского производства симулируется попадание птицы весом 8 кг. Также для демонстрации надежности агрегата при попадании птичьей стаи в двигатель ПД-14 были заброшены 15 чаек, добавил он, отметив, что конструкторы будут вынуждены подстроиться под возможное изменение требований.

"Если нам поставить задачу, мы обязаны будем сделать, деваться некуда, хочешь летать - обеспечивай нормы", - уточнил Иноземцев.