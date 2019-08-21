Архитекторы в Петербурге создадут цифровую модель храма Бэла в Пальмире до его разрушения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Петербургский архитектор Максим Атаянц с группой коллег и программистов в течение полугода завершит работу над созданием цифровой модели храма Бэла в сирийской Пальмире, которая в деталях повторит облик античного памятника до его разрушения в 2015 году. Об этом Атаянц сообщил в среду ТАСС.

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Архитектор принял участие во встрече с директором Генерального департамента музеев и древностей Сирии Махмудом Хамудом в Дамаске 20 августа, на которой также присутствовала заместитель директора Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соловьева. Ее группа при поддержке Эрмитажа работает над созданием 3D-модели современного состояния Пальмиры. На переговорах шла речь о том, что российские специалисты будут помогать сирийским коллегам планировать восстановление памятников Пальмиры.

"Эти работы (архитектурная модель храма Бэла и 3D-модель Пальмиры - прим. ТАСС) очень хорошо друг друга дополняют, потому что большая инструментальная модель, которую делает Институт истории материальной культуры, фиксирует то, что уже разрушено, а мы по сотням архивных фотографий с помощью фотограмметрических компьютерных методов воссоздаем цифровую модель того, что было до взрыва", - сказал Атаянц.

Он отметил, что начал работу над созданием модели античного храма Бэла, который был главной святыней Пальмиры, сразу после известий о его разрушении. Основная сложность, по словам Атаянца, заключается в том, что приходится создавать модель уже несуществующего объекта и нет возможности выполнить замеры и другую инструментальную часть исследований.

На завершение работы, по оценкам Атаянца, уйдет около полугода, для этого потребуется дополнительно посетить место, где стоял храм в Пальмире, чтобы сделать необходимые уточнения. Готовую модель архитектор планирует представить на одной из площадок Эрмитажа и в Сирии.

"Виртуальная модель сразу же принесет пользу, она послужит основой и большим подспорьем для любых действий, которые могут быть сделаны в пользу воссоздания этого храма", - считает архитектор.

Объект мирового наследия

Пальмира - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, Пальмира была основана библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году нашей эры.

Российские специалисты из Государственного Эрмитажа и еще нескольких учреждений культуры включились в работу по сбору материалов о памятниках Пальмиры для их возможной реставрации в будущем.

В сентябре 2016 года команда исследователей из Санкт-Петербурга под руководством замдиректора ИИМК РАН Натальи Соловьевой предприняла экспедицию в Пальмиру, чтобы зафиксировать масштаб разрушений, провести фотосъемку и создать 3D-модель всего архитектурно-ландшафтного комплекса. На сегодняшний день эта модель содержит самую полную и актуальную информацию о состоянии Пальмиры.

Российские археологи планируют в этом году провести новую фотосъемку объектов всемирного наследия в Пальмире для того, чтобы дополнить 3D-модель.