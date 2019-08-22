Метрополитен Москвы подал иск к Навальному и организаторам незаконных акций протеста

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен подал иск к блогеру Алексею Навальному и организаторам акций протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Коптевского районного суда.

"Иск подан к Навальному, Илье Яшину, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Александру Соловьеву, Олегу Степанову", - сказали в суде, не уточнив пока исковых требований.

Ранее сообщалось, что ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали ряд исков о возмещении ущерба к организаторам несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов на сумму около 13 млн рублей.