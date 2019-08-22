Депутат Госдумы просит прокуратуру проверить недопуск на рейс пассажирки во Внуково

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко направил запрос в транспортную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с недопуском на рейс из Внуково пассажирки, направлявшейся в Чебоксары на похороны родственника. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии.

"По словам Ревенко, в аэропорту Внуково сотрудницы компании UTG, которая занимается логистикой и отправкой пассажиров, явно издеваются и не пускают на борт авиакомпании "Победа" женщину, собиравшуюся вылетать в Чебоксары на похороны кого-то из родственников", - говорится в сообщении. По мнению Ревенко, сотрудницы компании должны понести наказание, а сама UTG - компенсировать пассажирке материальный и моральный ущерб.

"Я как депутат Госдумы направляю запрос в транспортную прокуратуру с требованием разобраться и наказать виновных в этой дикой сцене, которая разворачивалась на глазах сотен пассажиров, гостей столицы, в одном из крупнейших аэропортов Москвы", - приводит пресс-служба партии слова Ревенко.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, в котором женщина уговаривает сотрудников аэропорта Внуково пустить ее на рейс "Победы" в Чебоксары, куда она направлялась на похороны родственника. Женщина выбрасывает вещи, которые не прошли по габаритам в ручную кладь, но на рейс ее все равно не пускают, так как посадка закончилась. Лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.