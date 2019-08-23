Суд арестовал Гудкова на 10 суток за организацию несанкционированного митинга 27 июля

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы назначил еще 10 суток административного ареста незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову, признав его виновным в организации и проведении несанкционированного митинга 27 июля. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.

"Постановлением Коптевского районного суда Москвы Гудков признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении"). Ему назначено 10 суток административного ареста", - сказала собеседница агентства.

В отношении Гудкова был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Речь идет о тексте, размещенном на странице Гудкова в Facebook, в котором говорится о несанкционированном митинге в Москве 27 июля.

30 июля Тверской суд Москвы признал Гудкова виновным в повторном нарушении установленного порядка организации и проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему 30 суток административного ареста. На сегодняшний день он отбыл в спецприемнике 26 суток за предыдущее правонарушение. Срок ареста накладывается на предыдущий, поэтому дополнительно Гудков проведет в спецприемнике шесть суток.

Согласно данным протокола об административном правонарушении в отношении Гудкова, 14 июля в центре Москвы прошло массовое и не согласованное с органами исполнительной власти мероприятие. На своей странице в Twitter Гудков, добровольно приняв на себя функции организатора мероприятия, разместил призывы к участию неопределенного круга лиц в несогласованной акции, говорится в протоколе.