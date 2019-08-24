"Нижнекамскнефтехим" оштрафован на 1 млн рублей после ЧП с четырьмя погибшими

ТАССЮ 24 августа. ПАО "Нижнекамскнефтехим" оштрафован на 1 млн рублей после ЧП на производстве в Татарстане, в результате которого 17 человек пострадали, из них четверо погибли. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского управления Ростехнадзора.

"По итогам расследования к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ ("Грубое нарушение требований промышленной безопасности") привлечено юридическое лицо ПАО "Нижнекамскнефтехим" на сумму 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

19 апреля на заводе изопрена-мономера ПАО "Нижнекамскнефтехим" во время ремонтных работ на установке БК-3 произошло возгорание. Изначально сообщалось о 17 пострадавших в результате инцидента, четверо из них умерли. Все пострадавшие - сотрудники двух подрядных организаций: ООО "Причал" и ООО "Строительная-монтажная объединенная компания".

По данным управления Ростехнадзора, наиболее вероятным источником воспламенения смеси могли послужить искры при проведении ремонтных и огневых работ из-за нарушений при подготовке установки к капитальному ремонту. Также возбуждены административные производства в отношении юридических лиц - подрядных организаций ООО "СМОК" и ООО "Причал".

"Данный случай перекликается с предыдущими авариями, которые происходили на ПАО "Нижнекамскнефтехим". Это говорит о системности нарушений на предприятии и недостаточной работе в области промышленной безопасности", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, с 2010 по 2019 год на объектах нефтегазохимического комплекса в Татарстане произошло 25 аварий. Сорок два человека пострадали, из них 12 погибли.