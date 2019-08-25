В Чечне отрицают инцидент с забрасыванием камнями поезда Петербург - Махачкала

ГРОЗНЫЙ, 25 августа. /ТАСС/. Инцидент с поездом Санкт-Петербург - Махачкала, который закидали камнями, произошел не на территории Чечни, а, вероятно, уже в Дагестане, сообщил журналистам в воскресенье начальник Грозненского линейного отдела МВД России на транспорте Али Тагиров.

Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), неизвестные на перегоне Кади-Юрт - Хасавюрт закидали камнями вагоны поезда, следовавшего из Махачкалы в Санкт-Петербург. Один из пассажиров поезда пострадал, но отказался от медицинской помощи.

"Сообщения о том, что в Чечне бросили камень в окно поезда Петербург - Махачкала, не соответствуют действительности. Пассажирский поезд <…> тронулся со станции Гудермес в субботу вечером в 19:12 мск, в 20:13 без происшествий пересек административную границу между Чечней и Дагестаном. Проведенная оперативными работниками проверка свидетельствует, что инцидент произошел в 20:18, а в 20:30 поезд прибыл на станцию Хасавюрт. Опрошенный пассажир пятого вагона пояснил, что в 20:05 проводник попросил сдать постель в связи с приближением к Хасавюрту, а через 13 минут в окно залетел камень", - сказал Тагиров.

Тагиров уточнил, что "независимо от того, где произошел инцидент, принимаются исчерпывающие меры для установления и задержания виновного". "Мы с коллегами из Дагестана и впредь будем в полном объеме обеспечивать безопасное движение", - сказал он.

На график движения поездов произошедшее не повлияло. На станции Хасавюрт на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. В пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО ТАСС ранее сообщили, что полицейские разыскивают нарушителей.