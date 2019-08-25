Минобороны опровергло данные об участии машин министерства в ДТП в Саратовской области

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Транспорт Минобороны РФ не причастен к ДТП в Саратовской области, сообщила пресс-служба министерства.

Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что двое взрослых погибли, девятилетний ребенок пострадал в результате столкновения военной грузовой машины с легковым автомобилем под Саратовом.

"Информация о ДТП в Саратовской области с участием автомобильного транспорта Минобороны России не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что весь транспорт Минобороны на территории области "находится в пунктах постоянной дислокации или задействован в выполнении плановых задач".