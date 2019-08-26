Руководство Кавказского заповедника поддержит проект Адыгеи "Сохраним корни"

"Директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев принял предложение руководства Адыгеи о кураторстве и поддержке волонтерской программы "Сохраним корни", старт которой по инициативе главы Адыгеи был дан на молодежном слете, прошедшем на территории заповедника в прошлом году. Руководство заповедника считает развитие добровольческой деятельности в сфере экологии одним из приоритетов в работе природоохранного учреждения", - сказали в пресс-службе.

МАЙКОП, 26 августа. /ТАСС/. Руководство Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Шапошникова окажет всяческую поддержку волонтерскому проекту "Сохраним корни", который реализуется в Адыгее, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе заповедника.

Проект "Сохраним корни" занимается сохранением природного и историко-культурного наследия. Встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова и директора заповедника состоялась в рамках слета талантливой молодежи "Фишт-2019", проходившего с 23 по 25 августа у подножья горы Фишт. Шевелев предложил расширить сотрудничество с республикой, в частности, наладив связи заповедника с вузами республики.

"Заповедник готов ежегодно принимать на практику студентов вузов Адыгеи в качестве экскурсоводов, инструкторов, а также организовывать в образовательных учреждениях региона просветительскую деятельность по природоохранной тематике. Будем также проводить семинары для преподавателей биологии, географии, чтобы молодежь познавала нашу природу, наш край", - цитирует Шевелева пресс-служба заповедника.

Кумпилов поручил министру образования и науки региона Анзауру Керашеву проработать алгоритм сотрудничества. Молодежи рассказали о работе по выявлению и восстановлению мегалитических памятников, изучению и сохранению природного богатства Кавказского биосферного заповедника. Глава Адыгеи вручил директору заповедника символику движения "Сохраним корни", а также пригласил участников слета - представителей Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии присоединиться к этому волонтерскому проекту, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Координатором волонтерского проекта "Сохраним корни" выступает Русское географическое общество. Участниками межрегионального слета талантливой молодежи "Фишт-2019", прошедшего в третий раз, в этом году стали более 300 юношей и девушек из Адыгеи, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Они совершили десятикилометровый пеший переход по маршруту Яворовая поляна - приют Фишт, где состоялись эколого-просветительские мероприятия с участием руководства и научных сотрудников Кавказского заповедника и представителей Русского географического общества.