Греческие власти запретили на три месяца полеты вертолетов в районе острова Порос

АФИНЫ, 26 августа. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Греции запретило специальным извещением на три месяца полеты вертолетов в районе городка Галатас, с вертолетной площадки которого вылетал 20 августа вертолет с двумя россиянами на борту, разбившийся у острова Порос. Об этом сообщил в понедельник информационный портал Newsit.gr.

Управление гражданской авиации Греции издало НОТАМ (с англ. NOtice To AirMen, NOTAM - извещение летному составу), которым "на три месяца запрещаются полеты вертолетов в районе Галатаса, включая посадки и взлеты, в связи с проведением расследования с целью выяснения точных причин крушения вертолета" 20 августа в морской акватории между Галатасом и Поросом, отмечает портал.

NOTAM не распространяется на рейсы государственных служб (медицинская, военная авиация и т.д.). В случае если расследование не будет завершено, то Управление гражданской авиации Греции снова издаст такое извещение. Что касается причин катастрофы, то Управление гражданской авиации ожидает результатов от комиссии по расследованию авиационных происшествий.

Телеканал Sky сообщил в минувшую субботу со ссылкой на предварительные данные расследования комиссии, что в момент столкновения 20 августа вертолета с кабелями линии электропередачи его двигатель работал на полную мощность, что, по всей видимости, указывает на то, что механической поломки не было. Кроме того, солнце в это время находилось в таком месте, что вертолет мог пролететь мимо первого кабеля и, не увидев из-за солнечного света второй, зацепиться за него. Кроме того, данные комиссии по расследованию авиационных происшествий показывают, что было нарушено неформальное требование взлета вертолета с площадки в Галатасе, согласно которому пилоты должны взлетать и приземляться с ее западной стороны. Вертолет тогда взлетел с восточной стороны. Расследование катастрофы продолжается, после чего ожидаются окончательные выводы комиссии.

Ранее высказывались две версии аварии. В пользу версии о механической поломке говорили показания некоторых очевидцев, согласно которым, вертолет сразу же начал терять высоту после взлета. По другой версии, причиной катастрофы стал человеческий фактор. Кроме того, как сообщили местные власти, вертолетная площадка в Галатасе действовала без лицензии, не была оборудована и ограждена. Выяснилось, что кабели высоковольтной линии электропередачи, по которому идет снабжение электричеством острова Порос с полуострова Пелопоннес, не имели светоотражающих элементов, которые делают их заметными для авиации. В результате катастрофы кабели были оборваны, и Порос остался без электричества. Через несколько часов электроснабжение острова было восстановлено.

Катастрофа частного вертолета у острова Порос произошла 20 августа днем. По словам очевидцев, после взлета вертолет врезался в провода линии электропередачи, загорелся и рухнул в воду в 50 м от берега. Три человека, находившиеся на его борту, погибли: греческий пилот Никос Каристинос, предприниматель, меценат, основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, а также Павел Акулинин. Известно, что вертолет типа Agusta A-109 принадлежал местному бизнесмену, который сдавал его в аренду для коммерческого использования. Вертолет был нанят двумя россиянами для полета из городка Галатас, находящегося на полуострове Пелопоннес напротив Пороса, в Афинский международный аэропорт.