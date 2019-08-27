Пострадавшие при взрыве в жилом доме в Находке остаются в тяжелом состоянии

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Пострадавшие при взрыве в квартире в городе Находке в Приморье остаются в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе краевой администрации.

"Оба пострадавших вчера были прооперированы. На утро [их] состояние остается тяжелым, но стабильным, без отрицательной динамики", - сообщили в пресс-службе.

Взрыв прогремел в жилом доме в Находке в понедельник, предположительно, взорвалась граната. В результате взрыва погибли два и были ранены еще два человека, их доставили в реанимацию. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело.