Художественный маркированный конверт погасили к 115-летию ТАСС

К церемонии был изготовлен специальный сувенирный штемпель с логотипом ТАСС и датой события - 27 августа 2019 года. Тираж конверта - 1 млн экземпляров. На оригинальном акварельном рисунке конверта изображена знаменитая скульптурная композиция над центральным входом в агентство - земной шар и аббревиатура ТАСС.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, руководитель Федерального агентства связи РФ Олег Духовницкий и заместитель генерального директора ФГУП "Почта России" Рубен Оганесов.

"Мы очень рады за агентство и мы очень рады за то, что ТАСС сейчас, на втором веку своего существования, приобрел абсолютно новое дыхание. У вас произошли принципиальные изменения: если раньше "ТАСС уполномочен заявить", то сейчас количество информационных источников такое, что эта уникальная ниша стала абсолютно размытой, поэтому вместо "ТАСС уполномочен заявить" - "ТАСС может интересно рассказать". И это то, чем в последние несколько лет ТАСС занимается и делает это вполне успешно", - сказал Волин.

По его словам, 20 млн пользователей, которые заходят на сайт ТАСС, доказывают, что агентство "произвело очень серьезную трансформацию от агентства, которое работало только по подписке, а теперь перешло на общение напрямую как с гражданами РФ, так и с людьми во всем мире". "Мы пожелаем ТАСС успеха и очень будем надеяться, что руководители агентства дадут в ближайшее время еще какой-нибудь приятный повод, чтобы мы собрались и отметили", - сказал Волин.

Со своей стороны Сергей Михайлов пообещал встречать новый год агентства "трудовыми успехами". Он также поблагодарил правительство РФ в лице Минкомсвязи за решение выпустить к 115-летию агентства памятный почтовый конверт. "Это подарок для всей команды ТАСС, а это почти 2 тыс. сотрудников во всех точках земного шара", - сказал Михайлов, напомнив, что 1 сентября агентство отмечает 115 лет, а кроме того 2019 год примечателен еще тем, что исполняется 100 лет с выхода первых агитационных плакатов "Окна РОСТА" - а впоследствии "Окон ТАСС" уникального творческого проекта, поднимавшего боевой дух в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

О дате

ТАСС отмечает день рождения 1 сентября, именно этот день стал первым рабочим днем Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА) в 1904 году. За более чем 100-летнюю историю агентство стало одной из самых авторитетных мировых информационных структур. Почти 2 тыс. сотрудников в режиме реального времени создают объективную и целостную картину дня. Ежедневно ТАСС публикует около 1,5 тыс. сообщений и более 500 собственных снимков от корреспондентов в России и за рубежом.

Среди подписчиков агентства - российские и зарубежные СМИ, федеральные и региональные органы государственной власти, дипломатические представительства, представители деловых и финансовых кругов, общественные организации. Региональные информационные центры в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России, а также 63 представительства агентства в 60 странах позволяют агентству оперативно получать информацию из любой точки земного шара.