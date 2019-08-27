Россия передала Китаю флаг чемпионата WorldSkills

Передача знамени прошла во время церемонии закрытия чемпионата. Голикова нанесла на флаг нашивку с символом WorldSkills Kazan 2019. Следующие международные соревнования пройдут в Китае в 2021 году.

Эстафета флага WorldSkills началась в 2017 году. Он был передан городу-организатору Казани на церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi. Флаг был отправлен на Международную космическую станцию, где провел больше двух месяцев до возвращения на Землю в конце февраля 2018 года. После старта международного этапа эстафеты в Мадриде знамя побывало в 20 странах, которые ранее принимали у себя чемпионаты.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в этом году собрал около 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания прошли по 56 компетенциям, Россию представляли 63 конкурсанта - 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Это представители Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Башкирии и Татарстана, Чувашской Республики, а также Москвы.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.