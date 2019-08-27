Россия передала Китаю флаг чемпионата WorldSkills

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова передала флаг мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills зампредседателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцину.
Передача знамени прошла во время церемонии закрытия чемпионата. Голикова нанесла на флаг нашивку с символом WorldSkills Kazan 2019. Следующие международные соревнования пройдут в Китае в 2021 году.
Эстафета флага WorldSkills началась в 2017 году. Он был передан городу-организатору Казани на церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi. Флаг был отправлен на Международную космическую станцию, где провел больше двух месяцев до возвращения на Землю в конце февраля 2018 года. После старта международного этапа эстафеты в Мадриде знамя побывало в 20 странах, которые ранее принимали у себя чемпионаты.
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в этом году собрал около 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания прошли по 56 компетенциям, Россию представляли 63 конкурсанта - 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Это представители Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Башкирии и Татарстана, Чувашской Республики, а также Москвы.
WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.