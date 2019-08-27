"Премия" за компетенцию. Как применить опыт WorldSkills для роста производительности труда

27 августа в Казани завершает свою работу мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019. Международное движение, к которому Россия присоединилась в 2012 году, занимается популяризацией рабочих профессий, повышением статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.
При переходе от Советского Союза к России довольно большая часть системы профессионально-технического образования и подготовки оказалась разрушена, и, в общем, никто всерьез не брал на себя ответственность за эту область деятельности. Предприятия как-то решали вопросы кадрового обеспечения самостоятельно. А финансирование этой сферы, в которой работало несколько тысяч учебных заведений, осуществлялось по остаточному принципу.
На этом фоне новые практики демонстрировало международное движение WorldSkills с его соревновательным механизмом отбора лучших профессионалов по нескольким десяткам номинаций, с постоянным обновлением требований к компетенциям и навыкам. Ведь одно дело, когда кто-то в министерстве садится и начинает фантазировать по поводу того, что должен уметь парикмахер, а другое дело, когда вы в течение года, несколько раз проводя подобные соревновательные мероприятия, выделяете и нормируете лучший опыт. Затем вы описываете его, и каждое следующее соревнование меняет профстандарт, открывает новые возможности совершенствования навыков и компетенций.
Предлагая свой продукт производственным компаниям, они обязательно должны вместе с этим станком и инструментом показать, что люди на нем могут работать и добиваться определенной производительности труда. Соревнования показывают любому, как на этом оборудовании можно решать определенный класс задач.
Без муштры
Сравнение международного опыта WorldSkills и тогдашней российской практики профессиональной подготовки очевидно демонстрировало, что этот проект может оказаться очень эффективным. Но надо сказать, что я лично тогда совершенно не был уверен, что можно добиться тех результатов, которые удалось достичь за такой короткий срок.
Когда было создано Агентство стратегических инициатив, то, естественно, возник вопрос о тех ключевых проектах, которые могут задать горизонты самоопределения молодежи — нового поколения — в различных областях и сферах деятельности. И, естественно, сфера образования и подготовки кадров была одной из тех областей, по отношению к которой неоднократно обсуждался вопрос, с чего начать, какое звено этой очень сложной и разнообразной системы может быть "пусковым механизмом" для того, чтобы потом постепенно трансформировать и другие, более сложные и более консервативные, подсистемы. Именно в этот период несколько молодых людей, которые в тот момент еще не были никому известны, но вели активный поиск подобных проектов и программ, в ходе целого ряда дискуссий обнаружили, что существует такое международное движение — WorldSkills, которое поставило своей целью совершенствование рабочих профессий.
Я включился в этот процесс на более позднем этапе. Передо мной стояла задача описать тот метод, с помощью которого можно добиться, во-первых, более высоких результатов на уровне отдельных носителей компетенций, а во-вторых, сделать это быстрее, чем это происходило не только в российской, но и в международной практике. Я обратился к опыту нашего великого физиолога Николая Бернштейна, который, описывая человеческое движение, разделил в нем "исполнительную" и "управляющую" часть. Его тезис был очень простой:
Гораздо более эффективным оказывался способ сформировать управляющую часть его действия — мягкие навыки, или, как их часто называют, — soft skills.
При таком подходе оказывается, что учащийся гораздо быстрее обучится исходному навыку. Но если возникнет ситуация, в которой этот навык нужно менять, он, в этом случае, сможет гораздо быстрее перестроиться, в отличие от того человека, кого мы научили за счет муштры, жесткого тренинга определенной нормы. Использование подобной методологии позволило существенно сжать сроки подготовки кадров и достаточно быстро вывести претендентов на конкурентные позиции в мировых рейтингах. И если вначале Россия занимала на чемпионате WorldSkills 60-е места, то дальше с каждым годом происходил прогресс. И уже на мировом чемпионате в Абу-Даби Россия продемонстрировала достаточно высокие результаты. Прогресс был очевиден.
Работа для чемпиона
Сегодня та задача, над которой мы все размышляем, — как теперь от этих результатов перейти к стандартам, которые могут массово осваиваться всеми желающими. Сегодня новые технологии снижают число потенциальных рабочих мест, но повышают требования к ним. То, что раньше считалось инженерным делом, сейчас выполняет рабочий, а требования к инженеру еще больше усложняются. Система разделения труда в мире в ближайшие годы будет меняться. Ключевые проблемы будут даже не в области подготовки, а в области создания соответствующих рабочих мест. Потому что сегодня чемпион WorldSkills, если он придет на конкретное предприятие, не обнаружит там ни тех станков, на которых он достигал своих результатов, ни той организационной культуры, которая позволяет ему максимально воплотить его компетенции в рост производительности труда, ни заинтересованного менеджера, который готов менять технологию, а очень часто не найдет и заинтересованного собственника, который видит свой выигрыш от роста производительности труда. И это серьезный вызов для движения.
Как вовлечь в этот процесс работодателей — как в государственном секторе, так и в частном? Сегодня в стратегии WorldSkills должны присутствовать совершенно другие вопросы, нежели те, что присутствовали семь лет назад. На данном этапе нам нужно озаботиться созданием высококвалифицированных рабочих мест в том объеме, который был декларирован в национальных проектах. Если это произойдет, то соискатель, демонстрирующий определенный уровень владения компетенцией, начнет понимать, что может получить "премию" за компетенцию. Тогда ему есть смысл учиться и самому заплатить за самодиагностику по методикам WorldSkills; чтобы понимать, дотягивает ли он до профессионального стандарта и если нет, над чем надо работать. И только после может начаться массовое внедрение новых методик подготовки, потому что у тех центров, которые обеспечивают подготовку кадров, возникнет, во-первых, спрос со стороны работодателей, а во-вторых, спрос со стороны людей. Пока этого не произойдет, это будут исключительно инициативы активных людей и групп, а не массовый процесс, формирующий новое поколение специалистов на рынках труда.