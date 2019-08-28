Глава Ставрополья поручил проверить работу Пятигорской горбольницы после жалоб пациентов

ПЯТИГОРСК, 28 августа. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров после обращения жителей о нехватке кадров и платных медуслугах потребовал провести служебную проверку в Пятигорской городской больнице. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы региона.

Шестеро хирургов решили уволиться из больницы в Нижнем Тагиле. Что известно о ситуации

"В ходе рабочей встречи с министром здравоохранения региона Виктором Мажаровым глава Ставрополья обратил особое внимание на значительное количество жалоб, поступающих от пациентов Пятигорской городской больницы", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, в частности, жалуются на нехватку специалистов и платные у услуги.

"Люди сообщают о сложной ситуации, которая складывается в отделении травматологии, в хирургии, в других отделениях. С большой тревогой пишут о том, что не хватает специалистов. Жалуются на то, что некоторые услуги предоставляются платно. Разберитесь самым тщательным образом в том, что там происходит", - сказал Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщил министр, решение кадровых вопросов в больнице взято на особый контроль. К проблеме, при которой пациенты травматологии были вынуждены за свой счет приобретать средства реабилитации, привлечено внимание правоохранительных органов.

О ситуации в больнице

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что врачи травматологического отделения больницы Пятигорска массово уволились после инцидента в Нижнем Тагиле. В уральском городе шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 подали заявления об увольнении, однако позже они отозвали их.

"Министерство здравоохранения Ставропольского края провело проверку в связи с появившейся в ряде СМИ информацией. Итоги показали, что в течение августа в медучреждении по собственному желанию сменили место работы три специалиста отделения травматологии, включая заведующего отделением. Претензии к руководству и работе не предъявлялись", - сообщили в Минздраве Ставрополья.

Уход трех медиков не отразился на работе медицинского учреждения, отметили в пресс-службе министерства. Освободившиеся вакансии уже заняты специалистами из Санкт-Петербурга, Ставрополя и Ростова. Работа больницы идет в штатном режиме, все медицинские услуги оказываются в полном объеме.