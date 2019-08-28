Наземный персонал Iberia отменил забастовку в Барселоне в конце августа

МАДРИД, 28 августа. /ТАСС/. Наземный персонал испанской авиакомпании Iberia решил отменить запланированную на 30 и 31 августа в Барселоне забастовку. Об этом сообщила в среду газета La Vanguardia.

По ее информации, каталонские власти устроили встречу между руководством перевозчика и персоналом, который требовал улучшения условий труда.

Речь идет о работниках на стойках регистрации пассажиров, грузчиках и прочих сотрудниках, которые предоставляют услуги примерно 20 компаниям. Они уже устраивали стачки 24 и 25 августа, что привело к отмене около 100 рейсов.

Международный аэропорт Барселоны является вторым среди крупнейших в Испании после мадридской воздушной гавани. В 2018 году он принял рекордное в своей истории число пассажиров: услугами каталонского аэропорта воспользовались около 50,1 млн путешественников. Этот показатель на 6,1% выше, чем в 2017 году.