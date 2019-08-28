Свердловские власти: стимулирующие выплаты врачам Нижнего Тагила перечислят в срок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Планировавшие уволиться хирурги Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в положенные сроки. Об этом сообщил журналистам в среду департамент информационной политики региона со ссылкой на министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова.
Заявления об увольнении написали шесть хирургов ЦГБ № 1. В качестве причины они назвали высокую нагрузку и низкие зарплаты. Позже они отозвали заявления. По данным Минздрава России, за повышенную нагрузку хирургам будет произведена стимулирующая выплата за июль и август.
"В соответствии с положением об оплате труда фонд стимулирующих выплат существовал всегда. И врачи в ежемесячном режиме, в зависимости от объема работы, качества и так далее получали эти выплаты. Например, за июль - будут в августе, за текущий месяц выплаты также планировались заранее, поэтому не носят исключительного характера и будут выплачены в положенные сроки", - процитировали в департаменте Цветкова.
По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, в ЦГБ № 1 и Демидовской больнице Нижнего Тагила проводится финансовая проверка, цель которой - посмотреть, каким образом распределятся фонд стимулирования, общий объем заработной платы медработников и насколько адекватно это совмещается с нагрузкой врачей.