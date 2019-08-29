ОНФ не получал жалоб от врачей Свердловской области на условия работы

"Я и мои коллеги постоянно задавали вопрос о проблемах на местах, о предложениях по улучшению качества и условий оказания медицинской помощи. И как главный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава Свердловской области я практически не получаю конкретные, деловые и заинтересованные предложения и пожелания", - написала Левина в обращении к медработникам региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Свердловский штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) не получал обращений от врачей Свердловской области на условия работы. Об этом сообщила в четверг сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина Левина.

Левина, которая также возглавляет Ассоциацию средних медицинских работников Свердловской области, написала свой пост после получившего общественный резонанс случая в Нижнем Тагиле, где шесть врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы №1 написали заявления об увольнении. В качестве причины они назвали высокую нагрузку и низкие зарплаты. По поручению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова для разрешения ситуации создана специальная комиссия. К настоящему времени известно, что все врачи отозвали свои заявления.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ также призвала медиков не допустить протестных акций. "Я призываю вас, уважаемые коллеги, оценить недопустимость идти на поводу непорядочных призывов к забастовкам и протестам. Мы призваны взвешенно и спокойно реагировать в самых различных общественных обстоятельствах. В происходящих событиях, безусловно, есть лидеры, многие из них "теневые", часть из них буквально вчера искренне говорили в моем присутствии, что, начиная свои публичные заявления, они никак не предвидели и не хотели такого всплеска негатива и шума", - отметила.

Левина участвует в работе межведомственной комиссии по вопросам урегулирования конфликта в больницах Нижнего Тагила.