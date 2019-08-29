AFP: во Франции суды рассмотрят около 50 дел, связанных с протестами во время саммита G7

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Французские суды рассмотрят около 50 дел, которые связаны с протестными акциями, прошедшими во время саммита Группы семи во Франции. Об этом в четверг заявил Самюэль Вуэльта-Симон, прокурор города Байонна, в котором состоялось несколько манифестаций.

"Около 50 дел будут рассмотрены до декабря", - приводит его слова Agence France-Presse. Как пояснил прокурор, некоторые судебные разбирательства связаны с проявленным насилием со стороны манифестантов в отношении правоохранительных органов, а также с фактом обнаружения у протестующих оружия.

Всего по данным агентства, во время акций протеста в трех городах Байонна, Андай и Уррюнь, расположенных недалеко от Биаррица были задержаны 168 человек, часть которых правоохранительные органы задержали до начала саммита в превентивных мерах.

Саммит Группы семи проходил в Биаррице с 24 по 26 августа.