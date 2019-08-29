Лукашенко передал в подарок Трампу кортик

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко просил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передать подарки для американской президентской четы. Об этом сообщило в четверг госагентство БелТА после состоявшейся в Минске встречи.

Передавая для Дональда Трампа кортик, глава белорусского государства, напомнил, что болел на выборах именно за нынешнего президента США. "Я "вмешивался" в американские выборы и болел за Трампа", - пошутил Лукашенко. В качестве подарка для Меланьи Трамп были выбраны изделия из белорусского льна - скатерть с салфетками. "Это - женское, она имеет отношение к славянском льну (супруга президента США родилась в Словении, прим ТАСС)", - сказал глава государства.

Самому Болтону Лукашенко подарил шоколадные сладости без сахара, в том числе эксклюзивный набор шоколада, созданный к II Европейским играм, которые прошли в июне. Еще один подарок - альбом "Наследство Беларуси". "Это о Беларуси. Вы в самолете полистаете и увидите, что такое Беларусь", - пояснил белорусский лидер. "И передайте своему президенту самые теплые поздравления от белорусского народа. Корни его зятя Кушнера [Джаред Кушнер] здесь в Беларуси", - заметил Лукашенко.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел в четверг переговоры с президентом Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. Визит Болтона стал первым визитом такого уровня высокопоставленного представителя властей США из всех, кто посещал Белоруссию за последние 20 лет.