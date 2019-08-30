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Более 600 машин скорой помощи оборудованы кнопками экстренного вызова росгвардейцев

Глава Росгвардии Виктор Золотов также отметил, что в ряде регионов в качестве пилотного проекта общественный транспорт уже оснащен видеокамерами и кнопками тревожной сигнализации

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Кнопками экстренного вызова сотрудников Росгвардии уже оборудовано более 600 машин скорой помощи, аналогичный проект реализуется и с организациями общественного транспорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Благодаря межведомственному взаимодействию в 18 субъектах нашей страны более 600 машин скорой помощи оборудованы специальными техническими средствами экстренного вызова. Аналогичный проект реализуется и с организациями общественного транспорта", - сказал он.

По его словам, в ряде регионов в качестве пилотного проекта общественный транспорт уже оснащен видеокамерами и кнопками тревожной сигнализации, где на поступающие сигналы реагируют наряды вневедомственной охраны Росгвардии. "Благодаря этому решению существенно снизилось количество правонарушений", - подчеркнул Золотов.

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РоссияЗолотов, Виктор Васильевич
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