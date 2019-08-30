Бросившую ребенка на улице в Кирове женщину не планируют лишать родительских прав

ТАСС, 30 августа. Мать, оставившую двухлетнего ребенка на тротуаре в Кирове из-за отсутствия средств для содержания малыша, не планируют лишать родительских прав, сообщил в пятницу ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

По данным УМВД по региону, вечером 26 августа женщина оставила мальчика лежащим на тротуаре и ушла, объяснив позднее свои действия отсутствием средств для его содержания. Полиция возбудила уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.

"В настоящий момент вопрос о лишении матери родительских прав не стоит. Ребенок временно устроен [в детский дом] по заявлению матери, юридически он у матери не изъят. Есть такая возможность в трудной жизненной ситуации [временно устроить ребенка в детский дом] без лишения или ограничения прав родителей", - сказал Шабардин.

Он уточнил, что женщина недавно приехала в Кировскую область из другого региона, у нее двое детей. Ранее семья не состояла на учете органов соцзащиты, мать в поле зрения правоохранительных органов не попадала. "Сейчас ситуация проверяется на предмет того, действительно ли была угроза для жизни и здоровья ребенка. Если это будет доказано, может быть поставлен вопрос о привлечении матери к ответственности", - уточнил омбудсмен.

Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщили, что состояние ребенка удовлетворительное.