Тысячи демонстрантов собрались в центре Гонконга, несмотря на запрет полиции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 августа. /ТАСС/. Тысячи антиправительственных демонстрантов собрались в субботу на несанкционированный митинг на острове Гонконг. По свидетельству корреспондента ТАСС, растянувшаяся по улицам толпа людей в черных майках заблокировала движение транспорта сразу в нескольких кварталах, в том числе в деловом центре города.

Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Участники шествия постепенно смещаются в сторону района Sai Ying Pun, в котором расположена канцелярия центральных властей КНР. Одноименная станция метро была заблаговременно закрыта по соображениям безопасности. Администрация подземки к этому часу также перекрыла несколько выходов на соседней станции Sheung Wan.

"Хотим демократию!", "Будем бороться за свободу!" - гласят транспаранты в руках протестующих. Некоторые машут американскими и британскими флагами. Полиция указывает на незаконный характер мероприятие, призывает его участников освободить проезжую часть и разойтись, но пока воздерживается от разгона. По свидетельству очевидцев, в зоне протестов дежурят две спецмашины с водяными пушками.

Ранее группа из нескольких сотен христианских активистов, инициировавших собственное "религиозное шествие", попыталась подойти к резиденции главы гонконгской администрации Кэрри Лам. Однако не смогла этого сделать: все подступы были перекрыты полицией.

С 9 июня в Гонконге продолжаются массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

В пятницу полиция задержала около десятка оппозиционных активистов, которые подозреваются в подстрекательстве к беспорядками. Некоторые из них были освобождены по решению суда под залог. Минувшей ночью также произошел тревожный инцидент, в ходе которого трое неизвестных лиц в масках подстерегли полицейского, возвращавшегося домой после дежурства, и нанесли ему несколько ножевых ранений.